Утепляемся. Синоптики пообещали москвичам мороз до -12 и снег

До конца текущей семидневки метеорологи ожидают небольшое количество осадков и сильный ветер.

В Москву и область в начале следующей недели придут морозы до минус 12 градусов и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

До конца текущей недели синоптики прогнозируют выпадение небольшого количества снега, а начиная с четверга и до ночи воскресенья ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

В начале новой семидневки средняя температура будет ниже нормы на 2−3 градуса. Уже в понедельник прогнозируется небольшой снег, а ночью столбики термометров опустятся до минус девяти градусов. Днём — до минус шести. 27 ноября синоптики также ожидают осадки, а в ночные часы температура упадёт до минус 12 градусов.