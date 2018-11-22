Песков не комментирует слова Авакова о роли Киева в выборах главы Интерпола

В Кремле не комментируют слова главы МВД Украины Арсена Авакова об избрании главы Интерпола. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Я не буду комментировать заявление Авакова, — сказал Песков.
Аваков ранее заявил, что российский кандидат на пост главы Интерпола Александр Прокопчук не получил должность благодаря "лоббистским усилиям" Киева. Ещё ранее украинский министр отреагировал на избрание южнокорейца Ким Чон Яна президентом организации бандеровским приветствием "Слава Украине!".
Напомним, что кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола, после того как Украина, Литва и Великобритания пригрозили выйти из организации в случае победы россиянина. Решительно против его кандидатуры выступали и в США.
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