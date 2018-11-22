Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженной античной усадьбы

Здания могли принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

Строители железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу из-за найденной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

— Перенос участка не окажет влияния на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с самим мостом в декабре 2019 года, — приводит инфоцентр слова замглавы компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Он отметил, что вопрос сохранения культурного наследия был и остаётся приоритетным.

Ранее на одном из участков стройки археологи обнаружили комплекс примерно из 50 помещений и дворов, датируемый концом V — началом III века до нашей эры. Здания могли принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

Как подчеркнул доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников, "аналогов сельской усадьбы подобной площади, сложности и такой сохранности нет не только на территории полуострова, но и во всём Причерноморье".