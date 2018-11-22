Эксперты: Россияне потребляют в два раза больше жира, чем 100 лет назад

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Эксперты: Россияне потребляют в два раза больше жира, чем 100 лет назад

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При этом у современных россиян за последнее столетие снизилась потребность в калориях.

Современные россияне стали употреблять в два раза больше жира, чем в начале XX века. Об этом журналистам рассказал руководитель направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин.

По его словам, если 100 лет назад жир обеспечивал 14–15% калорийности рациона, то в наши дни — 36%. При этом суточное потребление калорий снизилось: в начале ХХ века этот показатель превышал три тысячи килокалорий, в начале ХХI века — 2,6–2,7 тысячи.

Ранее Батурин в беседе с Лайфом рассказал, что россиянам стоит отказаться от колбасы из-за высокого содержания жира в ней.

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