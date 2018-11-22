Генпрокуратура выявила нарушения на 327 млн рублей при проверке Госфильмофонда

Генеральная прокуратура в ходе проверки Госфильмофонда выявила нарушения при расходовании 327 миллионов рублей. Об этом на видеоканале "Эфир" заявил представитель ведомства Александр Куренной.
В частности, прокуроры установили, что средства были неправомерно направлены на проведение капитального ремонта кинотеатра "Россия" в Саранске.
По словам Куренного, подрядчику было выплачено девять миллионов рублей за невыполненные работы.
— Кроме того, должностными лицами Госфильмофонда приняты невыполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, отнесённых ко второму классу опасности, на общую сумму 2 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
В этой связи прокуратурой было заведено два уголовных дела по статье о мошенничестве и халатности в отношении чиновников Госфильмофонда.
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