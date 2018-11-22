ФАС нашла нарушения при поставках топлива в Крым и завела дело

Службу волнует вопрос, как именно трейдеры обеспечивали поставки топлива на территорию полуострова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении ряда трейдеров по вопросу обеспечения поставок топлива на АЗС Крыма. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

— В отношении трейдеров, работающих в Крыму, у нас сейчас рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оно касается прошлых периодов, но находится в стадии рассмотрения. И информация о текущем периоде также может попасть в поле зрения комиссии, — заявил Голомолзин.

По его словам, факты нарушения в ФАС имеются, а волнует ведомство вопрос о том, как именно трейдеры обеспечивали поставки топлива на территорию полуострова. На данный момент окончательное решение не вынесено.

Добавим, что 19 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти республики обратились к Правительству РФ с просьбой помочь в поисках нефтетрейдера, который будет заниматься поставками топлива на полуостров. Он отметил, что это поможет урегулировать цены на бензин, которые продолжают расти.