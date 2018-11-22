В Басманном суде подтвердили заочный арест девяти сирийцев за убийство Пешкова

Басманный суд заочно арестовал девять граждан Сирии, обвиняемых в убийстве российского лётчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тарека Наураса Сохты, Мусы Арафата Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Мусы Али Халиля Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля, — приводит агентство слова представителя суда.
Все обвиняемые объявлены в федеральный и международный розыски.
Решение суда оспорила только адвокат Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Московский городской суд оставил его без изменения.
Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого осенью 2015 года турецким F-16 в сирийском небе. Пешков успел катапультироваться, однако боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина Мурахтина спасли в ходе операции российской пехоты при поддержке спецназа Сирии. Погибшему лётчику было посмертно присвоено звание Героя России.
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