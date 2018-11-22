Лихое преступление. Житель Приморья пойдёт под суд за "угон" коня

Похититель признался, что животное ему нужно было для того, чтобы добраться до города.

В Приморском крае 19-летний местный житель подозревается в краже коня будённовской породы у своей соседки. Об этом сообщает ОМВД по городу Уссурийску.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Утёсное, которая заявила, что из её сарая похитили коня. Ущерб она оценила в 250 тысяч рублей.

Правоохранители немедленно передали ориентировку всем наружным нарядам полиции. В итоге полицейские Уссурийска задержали молодого человека, который разгуливал по улицам города верхом на коне. Задержанным оказался 19-летний житель села Утёсное, который ранее уже был судим. Он признался в краже, заявив, что животное ему нужно было для того, чтобы добраться до города.

Коня вернули хозяйке. Сейчас похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.