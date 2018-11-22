Не беда, что волосы седые. Учёные обнаружили новый признак долголетия

Выяснилось, что появление ранней седины способствует борьбе организма с возникновением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Испанские учёные выяснили, что ранняя седина является признаком предрасположенности к долголетию. Результаты соответствующего исследования были опубликованы изданием Planet Today.

Оказалось, что всё дело в веществе под названием глутатион, которое участвует в выделении пигмента, окрашивающего волосы в тот или иной цвет. С возрастом организм начинает производить меньшее количество этого вещества, из-за чего повышается риск возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболеваний.

Появление ранней седины говорит о том, что организм использует глутатион в более важных целях, чем окраска волос, тем самым снижая вероятность возникновения или развития тех или иных болезней.