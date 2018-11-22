Рабочий погиб при обрушении конструкций на стройке ТЦ в Новой Москве

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Рабочий погиб при обрушении конструкций на стройке ТЦ в Новой Москве

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" 

В результате происшествия пострадали ещё два человека, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Один рабочий погиб в Новой Москве при строительстве торгового-развлекательного центра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Кроме того, в результате происшествия пострадало ещё два человека. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Согласно уточнённым данным, на площадке обрушились строительные конструкции — трубы отопления.

По данному факту Следственный комитет России начал проверку. Между тем, как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), допустившие падения труб отопления будут наказаны.

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