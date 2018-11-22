Стало известно, как изменятся полки в новых плацкартах РЖД

Полки в плацкартах нового типа будут несколько шире и длиннее обычных, заявил глава технико-технологической службы разработчика "Вагонреммаш" Иван Харин в рамках выставки "Транспорт России".
— Немного длиннее и немного шире. В среднем на 20–25 миллиметров шире и 30–35 миллиметров длиннее. Норматив длины 1665 миллиметров, мы его выдерживаем. Мы в норматив вписываемся. В старых плацкартах было несколько меньше, — отметил он.
Ширина коридора при этом останется прежней.
Напомним, что плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года. В РЖД раскрыли стоимость этого удовольствия.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени