Стало известно, как изменятся полки в новых плацкартах РЖД

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Стало известно, как изменятся полки в новых плацкартах РЖД

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Фото: © L!FE/Алексей Литвинов

Составы нового образца смогут перевезти своих первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года.

Полки в плацкартах нового типа будут несколько шире и длиннее обычных, заявил глава технико-технологической службы разработчика "Вагонреммаш" Иван Харин в рамках выставки "Транспорт России".

— Немного длиннее и немного шире. В среднем на 20–25 миллиметров шире и 30–35 миллиметров длиннее. Норматив длины 1665 миллиметров, мы его выдерживаем. Мы в норматив вписываемся. В старых плацкартах было несколько меньше, — отметил он.

Ширина коридора при этом останется прежней.

Напомним, что плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года. В РЖД раскрыли стоимость этого удовольствия.

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