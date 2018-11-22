Ближе к телу. "Дорогая" украинка пыталась вывезти доллары оригинальным способом

На пункте таможенного контроля она вела себя нервозно. Пограничники решили провести углублённый досмотр её вещей и были крайне удивлены.

Украинка пыталась провезти в Россию 24 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Незалежной.

Женщина направлялась автобусом "Харьков — Белгород". На пункте таможенного контроля она вела себя нервозно и пограничники решили провести углублённый досмотр её вещей.

Как выяснилось, украинка примотала деньги к своему телу скотчем. Доллары были изъяты сотрудниками фискальной службы, а на женщину был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Подобный случай произошёл в Китае. В Шэньчжэне задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из страны в Европу крупную партию смартфонов от Apple.