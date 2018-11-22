У берегов Крыма затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна

У берегов Крыма в Керчь-Еникальском канале затонула баржа. На её борту было 3,3 тысячи тонн зерна, сообщили в региональном ГУ МЧС.

— От берега 600 метров восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тысячи тонн. Порт приписки — Ростов-на-Дону. Разлива топлива нет. Жертв и пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Баржа принадлежала компании "Аракс". ЧП никак не сказалось на движении судов в канале.

Добавим, что инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасности мореплавания.