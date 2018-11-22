"Ну, не ругайся". В Перми спасли собаку, застрявшую под бетонной плитой – видео

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"Ну, не ругайся". В Перми спасли собаку, застрявшую под бетонной плитой – видео

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Сделать это сотрудникам экстренных служб удалось при помощи специального гидравлического инструмента.

Сотрудники Пермской городской службы спасения вытащили собаку, которая застряла в узком проёме под бетонной плитой. Об этом сообщает сайт ведомства.

20 ноября поступило сообщение, что в подвале одного из домов скулит собака. Оказалось, животное пыталось выбраться из тёплого подвала, но головой застряло между фундаментом и бетонной плитой.

В итоге при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента удалось освободить собаку.

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