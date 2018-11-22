Большая неудача. Дольче и Габбана прокомментировали отмену показа в Шанхае

Отмена шоу стала следствием скандала, который разгорелся после выхода рекламного ролика, который посчитали расистским.

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выразили сожаление из-за отмены показа в Шанхае в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг рекламного ролика их бренда Dolce & Gabbana.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях компании, модельеры говорят о том, что хотели привезти в Китай "памятное мероприятие", которое рассказало бы об истории бренда. По словам Дольче и Габбаны, идея показа была создана "с любовью и страстью к Китаю", а также всем тем, кто любит продукцию Dolce & Gabbana.

— То, что произошло, оказалось большой неудачей не только для нас, но и тех, кто днями и ночами работал для того, чтобы это мероприятие состоялось, — сказали они.

Напомним, Dolce & Gabbana оказались в центре скандала после того, как опубликовали рекламное видео, где девушка пытается есть палочками, но у неё ничего не получается. Компанию обвинили в расизме и сексизме. Ситуация осложнилась появлением комментариев якобы от имени Стефано Габбана с оскорблениями жителей Китая. После этого многие деятели китайского шоу-бизнеса и модельные агентства отказались работать с компанией, а местные магазины сняли с продаж продукцию бренда.