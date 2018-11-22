Лукаш назвала темы, которые Путин обсудит на саммите G20

На повестке дня не будут стоять политические темы, не исключено, что разговор на саммите может зайти о стоимости нефти.

Российский лидер Владимир Путин обсудит на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря темы развития цифровой экономики и расскажет о своём видении ситуации в системе международной торговли. Об этом заявил представитель главы государства в G20 Светлана Лукаш.

— Россия едет с намерением прежде всего обсудить две ключевые темы — развитие цифровой экономики и ситуация в международной торговле, — сказала она.

По её словам, российская сторона рассчитывает активно принять участие в обсуждении и наметить шаги по действиям "двадцатки" на ближайшее время.

Двухдневный саммит будет состоять из пяти основных сессий, которые пройдут в разных форматах.

Лукаш добавила, что на повестке дня не будут стоять политические темы. Не исключено, что разговор на саммите может зайти о стоимости нефти.