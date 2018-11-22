"Запахло жареным". Киевлян разозлило открытие KFC в сгоревшем Доме профсоюзов

В Киеве в сгоревшем во время Евромайдана в феврале 2014 года Доме профсоюзов открылся ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало протесты около заведения.
После того как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены около точки общепита, полиция стала задерживать протестующих, сообщают украинские СМИ.
— Здесь погибли люди, — гласит одна из надписей на стене.
Пользователи соцсетей заявили, что появление в здании точки общепита, специализирующегося на жареной курице, — это "издевательство", а арендодатели "не имеют совести".
— Запахло жареным, — иронизировал один из комментаторов на "Фейсбуке".
— Курочки жареной не хотите? — написал другой юзер.
— Уровень цинизма просто зашкаливает, — возмутился ещё один пользователь социальной сети.
Отметим, что это не первый ресторан, который попытались открыть в Доме профсоюзов. Летом 2016 года в Киеве разгорелся скандал из-за надстройки с кафе "Каратель".
Во время Евромайдана Дом профсоюзов был захвачен протестующими, где был создан их штаб. В ночь на 19 февраля 2014 года здание почти целиком сгорело. Согласно официальным данным, после нейтрализации возгорания там было обнаружено одно тело, однако активисты заявляли о большем количестве жертв.
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