"Дураков не найдёшь". Священника обязали отдать ветерану взятые в долг 600 тысяч

Иерей был уверен, что эту сумму ему подарили, поэтому и не собирался возвращать пенсионерке её деньги.

В Челябинске Курчатовский районный суд обязал местного священника вернуть 600 тысяч рублей, которые он взял в долг у 78-летней ветерана труда. Об этом сообщает портал 74.ru.

Сообщается, что год назад Анна Шестакова оформила завещание на иерея Александра Грузлева и передала ему указанную сумму денег, так как тот жаловался на сложное финансовое положение. На полученные средства Грузлев смог закрыть ипотеку. При этом он считал, что деньги ему были подарены, однако пенсионерка имела иное мнение. Для того чтобы доказать свою правоту, она обратилась в полицию и прокуратуру.

— Я ему не дарила, я ему дала взаймы, — утверждала пенсионерка.

В ходе разбирательства было установлено, что деньги священник взял в долг в устной форме без подписания какого-либо договора. С фактом займа Грузлев согласился, однако сослался на то, что сейчас у него нет возможности вернуть средства. В ходе заседания он также отмечал, что его семья всячески помогала пенсионерке, предлагала переехать в однокомнатную квартиру из съёмной комнаты и даже хотела вернуть деньги. Однако, по словам иерея, на тот момент женщина отказалась от этого.

При этом священник не смог пояснить, почему считал эти 600 тысяч рублей подарком. Он отметил, что между ними не было какой-либо договорённости о том, что деньги были даны в долг.

В итоге доводы Грузлева судье показались неубедительными и он обязал его вернуть пенсионерке всю сумму. Пенсионерка во время суда отмечала, что "здесь дураков не найдёшь".