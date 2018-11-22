Первый глава СБУ занял место Кучмы в контактной группе по Донбассу

В Верховной раде утверждают, что Марчук будет "жёстко отстаивать национальные интересы" Незалежной.

Бывший министр обороны и первый глава СБУ Евгений Марчук стал представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Его на эту должность вместо Леонида Кучмы назначил украинский лидер Пётр Порошенко, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

— Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жёстко отстаивать национальные интересы Украины, — пишет она на своей странице в "Фейсбуке".

Как уже сообщал Лайф, место представителя Киева в контактной группе стало вакантным после того, как бывший лидер Украины Леонид Кучма ушёл с этого поста. Добавим, что он представлял Украину на встречах контактной группы в Минске с 2014 года.