"Адмирал Кузнецов" из-за ЧП с плавдоком получил более 50 повреждений

Уже подсчитано, что восстановление корабля обойдётся в сумму около 70 млн рублей.

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов оценил состояние "Адмирала Кузнецова" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком в конце октября. По его словам, российский авианосец получил более 50 повреждений, а стоимость их устранения составит порядка 70 млн рублей.

— Комиссия насчитала 52 повреждения, — приводит слова Рахманова ТАСС. — Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений.

Напомним, что 30 октября затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что упавший с плавдока кран повредил палубу крейсера. В результате ЧП один человек пропал без вести, четверо пострадали, один из них позже скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробнее об аварии — в материале Лайфа.