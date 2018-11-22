Москвичи в октябре купили рекордное число новых квартир

За октябрь 2018 года было зарегистрировано на три тысячи сделок больше на первичном рынке недвижимости, чем в октябре 2017-го.

Более восьми тысяч сделок по покупке жилья на первичном рынке недвижимости было зафиксировано в Москве за октябрь 2018 года. Такие цифры приводит управление Росреестра по столице.

— В октябре 2018 года впервые зарегистрировано более 8 тысяч ДДУ (договор долевого участия в строительстве. — Прим. Лайфа) на жилую недвижимость — 8326 договоров, что на 58% больше показателя октября 2017 года и на 18% больше, чем в сентябре текущего года, — говорится в сообщении ведомства.

Рынок ипотечного кредитования в октябре также установил рекорд — 10 061 договор за месяц, что почти в два раза больше аналогичного показателя за октябрь 2017 года.

Показатели за первые десять месяцев на вторичном рынке жилья сопоставимы с прошлогодними: 121,8 тысячи договоров купли-продажи за 10 тысяч месяцев 2018 года, 123,9 тысячи — за весь 2017 год.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов связывает эти рекорды с повышением Центробанком ключевой ставки до 7,5%. В этой связи люди ожидают повышения процентной ставки по ипотеке, что мотивирует их совершать сделки как можно быстрее.