"Аэрофлот" интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности "Аэрофлот Бонус".

В обновлённой версии мобильного приложения "Аэрофлота" для Android-устройств появилась возможность использования электронного кошелька Pass2U. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо установить на свой гаджет одноимённое приложение, с помощью которого через личный кабинет можно добавлять билеты, посадочные талоны и карту лояльности при помощи одного нажатия: "Добавить в Pass2U".

К слову, ранее "Аэрофлот" уже реализовал возможность хранения карт для обладателей IOS-устройств, интегрировав доступ к Apple Wallet.

"Аэрофлот" остаётся крупнейшим онлайн-продавцом в России. Всё более инновационными становятся и его сайт, и мобильные приложения как средства существенного улучшения сервиса и повышения эффективности коммерческой деятельности. Активное внедрение информационных технологий — стратегический курс "Аэрофлота", который позволяет повысить эффективность и прибыльность бизнеса, а также предложить клиентам сервис нового качества.