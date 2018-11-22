Toyota Camry стала бестселлером марки в октябре

По итогам десяти месяцев года компания в России заняла пятое место среди всех производителей.

Японский автоконцерн Toyota в октябре текущего года реализовал 8424 автомобиля, что больше на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Автостат".

Всего за десять месяцев 2018 года Toyota реализовала 86 240 машин. Тем самым доля продаж компании выросла на 15%. В результате японцы заняли пятое место среди всех автопроизводителей в России.

Бестселлером марки в прошедшем месяце стал седан Camry. Всего было реализовано 3261 автомобиль данной модели, что на 60% больше, чем в прошлом году. На втором месте расположился кроссовер RAV-4, который был приобретён 3240 раз, что на 61% больше в сравнении с прошлым годом.

Добавим, что в октябре Toyota начала реализацию специальной серии, посвящённой 25-летию RAV-4. Цены на автомобили начинаются с отметки в 1 млн 966 тысяч рублей.