Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо в России

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на российских АЗС на целый рубль. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Пр сравнению с 12 ноября, когда цена была на уровне 45,29 рубля, на 19 ноября аналитики зафиксировали стоимость 46,29 рубля. На прежнем уровне остался бензин марки Аи-95 (44,83), а вот Аи-98 прибавил одну копейку — 50,27 рубля. Добавим, что литр Аи-92 стал дешевле на ту же одну копейку — 41,54 рубля.

В сообщении также отмечается, что на столичных АЗС бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,80 за литр до 43,99 рубля.

Ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что цены останутся на уровне июня 2018-го.