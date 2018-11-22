Фастфуд и полуфабрикаты. Диетолог рассказала, почему рацион россиян стал жирнее

По её словам, всё дело в изменившейся пищевой промышленности, которая выпускает на рынок всё более жирные продукты.

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с Лайфом прокомментировала высказывание руководителя направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александра Батурина о том, что современные россияне стали употреблять в два раза больше жира, чем в начале XX века.

По словам Залетовой, это объясняется изменением пищевой промышленности. С годами на рынке стало больше продуктов с высоким содержанием жира. Например, колбасы и сосиски в прошлом веке представляли собой мясные обрезки, в то время как в наши дни зачастую наполнены свиным шпиком, что увеличивает их жирность. Кроме того, появились фастфуд и продукты, приготовленные во фритюре или пережаренном масле.

— Само по себе употребление жира — неплохо, если бы это был правильный жир, то есть орехи, рыба и прочее. Это, наоборот, увеличивает продолжительность жизни и полезно, но, к сожалению, увеличение процента жира в рационе происходит именно за счёт либо насыщенных жиров, то есть более жирных сортов полуфабрикатов, либо за счёт изменённых ненасыщенных жирных кислот, — сказала она.

Залетова отметила, что "неправильные" жиры как раз содержатся в продуктах, получивших распространение на рынке в последние 100 лет. Несмотря на то что калорийность рациона современного человека ниже, чем была 100 лет назад, количество энергии, которую он тратит, наоборот, снизилось.

— Сейчас, когда мы двигаемся мало, наблюдения показывают, что даже пять тысяч шагов многим кажутся довольно длительным расстоянием, настолько мы отвыкли ходить. Что параллельно рождает необходимость снижать и калорийность рациона, иначе она будет избыточной, — объясняет врач.

Всё это приводит к тому, что всё больше и больше людей страдают от ожирения, в том числе дети и подростки, заключила Залетова.