Уличная магия. Мошенник-гипнотизёр ввёл продавщицу в транс и украл шоколадки

В Нижнем Новгороде посетитель кафе загипнотизировал продавца и ушёл, не заплатив за шоколадки и кофе. Об этом сообщает паблик ВК "Типичный Нижний Новгород".
— Вчера в одной из кофеен Сормовского района произошёл необычный случай. Один из посетителей кофейни ввёл девушку-бариста в состояние транса путём рукопожатия и разговора, а также прикосновения к плечу. Потом гипнотизёр попросил приготовить ему кофе, забрал несколько шоколадных изделий и покинул заведение, не заплатив за еду. Девушка пришла в себя спустя пару минут, — говорится в сообщении.
Отмечается, что произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.
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