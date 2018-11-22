Уличная магия. Мошенник-гипнотизёр ввёл продавщицу в транс и украл шоколадки

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Уличная магия. Мошенник-гипнотизёр ввёл продавщицу в транс и украл шоколадки

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Мужчина попросил приготовить ему напиток, забрал несколько кондитерских изделий и покинул заведение, при этом не заплатив.

В Нижнем Новгороде посетитель кафе загипнотизировал продавца и ушёл, не заплатив за шоколадки и кофе. Об этом сообщает паблик ВК "Типичный Нижний Новгород".

— Вчера в одной из кофеен Сормовского района произошёл необычный случай. Один из посетителей кофейни ввёл девушку-бариста в состояние транса путём рукопожатия и разговора, а также прикосновения к плечу. Потом гипнотизёр попросил приготовить ему кофе, забрал несколько шоколадных изделий и покинул заведение, не заплатив за еду. Девушка пришла в себя спустя пару минут, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © VK/&#34;<a href="https://vk.com/typical_nn" target="_blank"><ins>Типичный Нижний Новгород</ins></a>&#34;</p>

<p>Фото: © VK/&#34;<a href="https://vk.com/typical_nn" target="_blank"><ins>Типичный Нижний Новгород</ins></a>&#34;</p>

Отмечается, что произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.

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