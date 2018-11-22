Верховная рада в первом чтении изменила конституцию ради НАТО и ЕС

Решение, которое в Киеве назвали "историческим", поддержали 311 народных депутатов.

Украинские депутаты в первом чтении одобрили президентский законопроект о закреплении в конституции стремления в НАТО и ЕС. В документе идёт речь о "стратегическом курсе" Незалежной на обретение "полноправного членства" в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Напомним, что о своём желании вступить в Евросоюз и хотя бы сблизиться с НАТО в Киеве стали заявлять после госпереворота в 2014 году. При этом и в Североатлантическом альянсе, и в ЕС уже давали понять, что стране пока рано претендовать на это, и призывали сначала решить внутренние проблемы.

Законопроект, согласно которому в Конституции Украины будет прописан прозападный курс, внёс на рассмотрение украинского парламента лично Пётр Порошенко. Ранее он рассказывал о том, что юристы Незалежной создали формулу, которая якобы позволит вступить в Альянс "оптимально и быстро", а украинский МИД даже уже запланировал возвращение баз НАТО на территорию страны.