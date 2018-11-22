В ФСБ не связывают попытки нападений на школы с международным терроризмом

В ФСБ заявили, что попытки нападений на российские школы, которые сотрудники правоохранительных органов предотвратили в октябре, никак не связаны с международным терроризмом. Об этом сообщил представитель Федеральной службы безопасности России Сергей Егоров.

— Нет, конечно, — сказал Егоров.

Ранее он сообщил, что после трагедии в Керчи ФСБ предотвратила целый ряд нападений на школы. Подробности Егоров раскрывать не стал.

В середине октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадавших более 50.