Кудрин оценил валютные риски отказа от доллара

По мнению руководителя Счётной палаты, "в мировых расчётах нужна более стабильная единица измерения".

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин счёл рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчёты в этой денежной единице. Его слова приводит РИА "Новости".

— Мы понимаем, что расчёты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчётах нужна более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет этого свойства. Поэтому переход на расчёты в рублях — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность? — сказал Кудрин в ходе конференции Евразийского банка развития.

По его словам, если бы не текущая геополитическая обстановка, то в дедолларизации не было бы никакой необходимости.

— Я бы сказал, что не надо этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчётов, который ему удобнее и вызывает меньше затрат. Доллар нам необходим. Уход от доллара имеет свои границы, — отметил Кудрин.

При этом он видит определённый потенциал в усилении расчётов в национальных валютах.

— Должны быть госинституты для снижения рисков. Но в конце концов я за то, чтобы предприятие само выбирало валюту. Я бы не ограничивал расчёты и движение капитала в любых валютах. Вот почему быстро дедолларизация не произойдёт, — резюмировал глава Счётной палаты.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что отказаться от доллара в масштабах страны — "это не платформу на шпильки поменять".