Всё-таки завели. Рэперу Хаски грозит два года тюрьмы по делу о порче имущества

На рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) всё-таки завели уголовное дело. Ему вменяют умышленное повреждение чужого имущества после того, как он попытался устроить свой концерт на крыше автомобиля.

— Уголовное дело в отношении него уже возбуждено, — заявила адвокат рэпера Наталья Жданович на заседании суда.

По этой статье рэп-исполнителю грозит два года лишения свободы.

Как уже сообщал Лайф, рэпер Хаски накануне был задержан в Краснодаре во время выступления перед своими поклонниками. Сегодня его могут арестовать на 45 суток.