"Единая Россия" запросила результаты проверки компетенций учителей

Партия намерена изучить методологию исследования, чтобы сделать объективные выводы и принять необходимые решения.

Член президиума генерального совета "Единой России" Алёна Аршинова направила в Рособрнадзор запрос в связи с неудовлетворительными результатами проверки компетенций школьных учителей с просьбой предоставить методики проведения тестирования, информирует пресс-служба партии.

— Мною было направлено официальное обращение в Рособрнадзор с просьбой о предоставлении данных относительно проведённого исследования компетенций учителей, в том числе о технологии его проведения и о полученных результатах. Партпроект "Новая школа" предлагает вместе с экспертами и представителями профильных ведомств изучить методологию и результаты проведённого Рособрнадзором исследования компетенции учителей, чтобы на их основе сделать объективные выводы и принять необходимые решения, — приводит пресс-служба слова Аршиновой.

По её словам, на сайте Рособрнадзора ранее была размещена информация о результатах исследования компетенций учителей. По его итогам почти половина преподавателей информатики, математики и основ духовно-нравственной культуры народов РФ не справились с работой. Также около четверти учителей по истории, экономике, русскому языку, "России в мире" и литературе показали плохие результаты.

— По вполне понятным причинам эта информация вызвала резонанс и в родительской среде, прежде всего в связи с обеспокоенностью вероятным недостаточным профуровнем учителей и, соответственно, невысоким качеством обучения детей, и в учительском сообществе, ввиду непонимания методологии, целей и последствий исследования, — подчеркнула Аршинова.

Она добавила, что работа проекта партии направлена на обеспечение должного уровня образования и на защиту прав и интересов всех участников образовательного процесса — как учеников, так и учителей.