Турчак поручил разобраться с заявлениями омского депутата о многодетных семьях

Как напомнил представитель ЕР, слова Провозина о нежелании поддерживать такие семьи не имеют ничего общего с позицией партии.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак поручил секретарю отделения партии в Омской области Юрию Тетянникову разобраться в ситуации, которая связана с высказываниями депутата Алексея Провозина о многодетных семьях, информирует пресс-служба "Единой России".

— Слова Провозина о нежелании поддерживать многодетных не имеют ничего общего с позицией партии "Единая Россия", для которой вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными. Поручаю секретарю омского регионального отделения разобраться в ситуации и сделать соответствующие оргвыводы, — приводит пресс-служба слова Турчака.

Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании одного из комитетов городского совета депутат Провозин раскритиковал предоставление многодетным семьям бесплатной земли за счёт муниципальных бюджетов.

— Лично я совершенно не хочу платить за многодетную семью: ни за газ, ни за воду, ни за электроэнергию. Федеральная воля — пусть деньги будут федеральные, — процитировало политика издание.

Позднее Провозин заявил, что у него вызывают недоумение попытки противопоставить его слова политике президента РФ. Он сказал, что выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, приобрёл участок у многодетной семьи и требует подведения коммуникаций за счёт средств бюджета.