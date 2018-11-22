Гройсман помечтал о планах Украины стать "газовой державой"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в ближайшие шесть лет планирует покрыть свои потребности в природном газе. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.
— Мы хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года, — сказал он.
Глава украинского правительства посоветовал Германии сделать "выгодные" инвестиции в украинскую газовую промышленность и таким образом обеспечить себя ещё одним источником энергоресурсов.
Гройсман также обвинил Россию в попытках "принизить" транзитные возможности Украины в пользу "Северного потока — 2".
Между тем ранее жители некоторых городов Незалежной страдали от отсутствия отопления в своих домах. Причиной срыва отопительного сезона стали многомиллионные долги перед "Нафтогазом".
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