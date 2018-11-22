Эксперт предложил делать на лекарствах предупреждающую наклейку для водителей

Глава общественной организации "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль в беседе с Лайфом поддержал инициативу ГИБДД приравнять эффект от ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению и предложил делать на упаковках лекарственных препаратов предупреждающие наклейки для водителей.

— За последнее время это одна из таких инициатив, при которых я просто встаю и аплодирую стоя, я очень рад, что это наконец случилось. Конечно, это остановит беспредел на дорогах, вышедший из-под контроля, — заявил он.

По словам Крохмаля, опрашивая очевидцев, порой сложно определить, был ли водитель, попавший в ДТП, пьяным или в каком-то другом состоянии. Однако современные технологии позволяют определить, употреблял ли шофёр какие-либо лекарства, и если да, то в каких дозах.

Кроме того, он высказал мнение, что на упаковках лекарств должны появиться предупреждающие наклейки для водителей, аналогичные тем, что используются для табачной продукции.

— Почему на сигаретах пишут, что это вред здоровью? Почему нельзя писать на медицинских препаратах, делать яркую наклейку, то что при употреблении этих препаратов не рекомендуется садиться за транспортное средство, — сказал Крохмаль.

Как писал ранее Лайф, Госавтоинспекция планирует приравнять эффект от ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению, поскольку водители, садясь за руль, нарушают инструкцию к ним.