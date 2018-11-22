Они среди нас. Главный психиатр Москвы раскрыл количество "новеньких" пациентов

Ежегодно специалисты выявляют расстройства примерно у 200 человек на каждые 100 тысяч населения. Медики качают головой: должно быть гораздо больше.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, сколько жителей столицы ежегодно выявляют психические расстройства в первый раз.

— В Москве ежегодно примерно 200 человек на 100 тысяч населения — это впервые заболевшие психическим расстройством. При этом очень мало москвичей обращаются за психологической помощью, однако мы знаем, какая высокая потребность в этом, — заявил Костюк.

Он также выделил парадоксальную статистику, согласно которой в стране уменьшается число психических расстройств, но растёт количество инвалидов по таким заболеваниям. Эксперт отметил, что это говорит лишь о том, что люди не обращаются к специалистам за помощью вовремя.

— Например, когда мы анализируем уровень заболевания тяжёлыми расстройствами, скажем, шизофренией, средний возраст заболевания ею во всём мире попадает на 16–25 лет, а у нас средний возраст такого пациента — 37 лет, — подчеркнул Костюк.

Как уже сообщал Лайф, в целом прогнозы на будущее неутешительны. Главный психиатр Москвы считает, что к 2030 году число людей с психическими расстройствами в России вырастет ещё на 15–20 процентов. Почему в России прибавилось психбольных? Читайте в большом материале Лайфа.