Трамп предложил винить весь мир в гибели Хашогджи

Президент США также подчеркнул, что ненавидит преступления и сокрытие преступлений.

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что, вероятно, следовало бы привлечь весь мир к ответственности за гибель саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Его слова приводит CBS.

Так президент США ответил на вопрос журналистов, кого следовало бы наказать за убийство обозревателя.

— Возможно, весь мир должен быть привлечён к ответственности, потому что мир — ужасное место. Мир — это очень злобное место, — отметил он.

По словам американского лидера, он "ненавидит преступления и их сокрытие", однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд "ещё больше это ненавидит".

Напомним, обозреватель The Washington Post, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позднее стало известно, что его убили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.