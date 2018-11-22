Формальное назначение. Эксперт оценил смену представителя Киева в минской группе

По мнению Владимира Жарихина, данная перестановка вряд ли повлияет на тупиковое положение контактной группы.

Назначение бывшего министра обороны Украины и первого главы СБУ Евгения Марчука на пост представителя Киева в контактной группе по Донбассу является формальным и, к сожалению, не сможет изменить её нынешнее положение. Об этом Лайфу заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Действительно, в 90-е года он гремел, был главным эсбэушником, потом премьер-министром, а вот потом ушёл в тень, забылся. Но, безусловно, личность знаковая, потому что уж после Кучмы назначать главным уж совсем малозначимую фигуру было бы совсем скандально, — подчеркнул Жарихин.

По его словам, политическая карьера Марчука закончилась на том, что его партия проиграла выборы, набрав 0,66% голосов. Впрочем и ныне он не имеет существенного веса и влияния в политической жизни страны.

— А это значит, что назначение чисто формальное. Я думаю, что вряд ли это как-то повлияет на то тупиковое положение, в котором находится деятельность минской группы, — подчеркнул Жарихин.

Напомним, что на данной должности Евгений Марчук сменил Леонида Кучму. Как отметила вице-спикер Рады Ирина Геращенко, Марчук будет жёстко отстаивать интересы страны и хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров. Добавим, что Леонид Кучма покинул свой пост 28 сентября.