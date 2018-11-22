Путин и Си Цзиньпин стали лидерами глобального рейтинга доверия к политикам

Российский президент пользуется крайне высоким уровнем поддержки среди граждан своей страны, подчеркнули исследователи.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин стали самыми популярными мировыми лидерами. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный по результатам исследования Института Милтона Фридмана в Италии (Istituto Milton Friedman).

Как отмечается в исследовании, российский лидер, который расположился на второй строке, пользуется крайне высоким уровнем поддержки среди россиян. Согласно выводам организации, это помогает ему сосредотачиваться на усилении позиций РФ на международной арене.

— Первое место твёрдо находится в руках Си Цзиньпина, — говорится в исследовании. Китайский лидер пользуется наибольшей поддержкой среди населения своей страны, а также хорошо известен во всём мире. Также отмечается растущее культурное, гуманитарное и экономическое влияние Китая.

В пятёрку вошли также канцлер ФРГ Ангела Меркель, американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон.