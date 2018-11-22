Прилепин о скандале вокруг KFC в Киеве: Они там людей сожгли, что им ресторан?

Публицист предложил "не удивляться" открытию фастфуда в сгоревшем Доме профсоюзов в украинской столице.

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с Лайфом прокомментировал открытие ресторана KFC в сгоревшем во время Евромайдана в феврале 2014 года киевском Доме профсоюзов.

— Ну, уже можно не ужасаться. В Одессе, Киеве, на Украине огромное количество людей, которые невменяемы. Они действительно невменяемы, и тут не выход за пределы человеческого, это просто их нормальное поведение, — сказал он.

Он отметил, что ситуации с рестораном не стоит удивляться или ужасаться.

— После убийства тысяч людей, после растерзания, пыток, утоплений, издевательств давайте ещё удивимся, что они ресторан там открыли. Да они там людей сожгли, что им ресторан? Ресторан и ресторан, это самое малое, что они могут сделать, — резюмировал писатель.

Напомним, открытие ресторана вызвало протесты около заведения. Активисты зажгли пиротехнику и расписали стены около точки общепита, полиция стала задерживать протестующих.

Отметим, это не первый ресторан, который попытались открыть в Доме профсоюзов. Летом 2016 года в Киеве разгорелся скандал из-за надстройки с кафе "Каратель".

Во время Евромайдана Дом профсоюзов был захвачен протестующими, где был создан их штаб. В ночь на 19 февраля 2014 года здание почти целиком сгорело. Согласно официальным данным, после нейтрализации возгорания там было обнаружено одно тело, однако активисты заявляли о большем количестве жертв.