СМИ: Задержан экс-начальник управления по работе с личным составом Минобороны РФ

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СМИ: Задержан экс-начальник управления по работе с личным составом Минобороны РФ

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Михаил Барышев. Фото: © РИА "Новости" / Денис Абрамов

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России, экс-начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, он задержан у себя дома в Москве в рамках 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России.

Источники издания отмечают, что ранее Барышев был уволен с воинской службы.

Летом этого года ряд средств массовой информации сообщал об аресте бывшего заместителя начальника ЦСКА Андрея Хамазина и начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова по делу о мошенничестве.

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