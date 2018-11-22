СМИ: Задержан экс-начальник управления по работе с личным составом Минобороны РФ

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России, экс-начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, он задержан у себя дома в Москве в рамках 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России.

Источники издания отмечают, что ранее Барышев был уволен с воинской службы.

Летом этого года ряд средств массовой информации сообщал об аресте бывшего заместителя начальника ЦСКА Андрея Хамазина и начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова по делу о мошенничестве.