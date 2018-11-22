Зима уже здесь! Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре в ближайшие часы

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Зима уже здесь! Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре в ближайшие часы

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МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Будьте внимательны и осторожны.

По прогнозу синоптиков, на столичный регион надвигается мощный циклон с обильными осадками и порывами ветра до 12–17 м/с. МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Москвичам и гостям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать там автомобили.

via GIPHY

— Местами по городу Москве ожидаются осадки в виде снега с дождём, усиление ветра с порывами 12–17 м/с и гололёд, — сообщили в ведомстве.

А в начале следующей недели в столичный регион придут морозы до минус 12 градусов и небольшой снег.

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