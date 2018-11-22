"Сделано для России". В Молдавии создадут бренд для экспорта на российский рынок

Пилотным регионом по реализации таких товаров станет Башкортостан, а российский бизнес готов инвестировать $1 млрд ежегодно.

Молдавия намерена создать бренд "Сделано для России", направленный на экспорт собственной продукции на российский рынок. Об этом сообщил сопредседатель "Деловой России" и Молдавско-российского экономического совета Андрей Назаров.

— Предусмотрено создание зонтичного бренда "Сделано для России", чтобы товары, которые затаможиваются на территории Молдавии, могли беспрепятственно проходить российскую границу и доходить до потребителя, — отметил Назаров.

Он подчеркнул, что пилотным регионом по реализации товаров станет Башкортостан, а российский бизнес готов ежегодно инвестировать в молдавскую экономику $1 млрд.

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что в настоящее время страны обсуждают смягчение условий для выхода молдавских товаров на российский рынок. Серьёзного прорыва по этому вопросу он ожидает после Нового года.

Ранее молдавский лидер заявил, что Россия отменит ввозные пошлины на молдавские фрукты и вино.