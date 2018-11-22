Сбербанк снова стал самой дорогой компанией в России

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации среди российских компаний, пишет ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.
Сообщается, что по итогам торгов общая стоимость акций кредитной организации составила 4,435 триллиона рублей.
По этому показателю Сбербанк превзошёл своего главного соперника — компанию "Роснефть". Её капитализация достигла 4,364 триллиона рублей.
Как ранее писал Лайф, в августе 2018 года статус самой дорогой компании получила "Роснефть".
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