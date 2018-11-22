Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту по ситуации вокруг Скрипалей

В российской дипмиссии заявили, что Лондон нарушает международное право, отказывая Москве в возможности получить полную информацию о своих гражданах.

Правительство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту по ситуации вокруг инцидента в Солсбери, где в марте нынешнего года была совершена попытка отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщается на официальном сайте российской дипмиссии, в документе указывается на нарушение Великобританией норм международного права: Москва до сих пор не обладает полной информацией о гражданах РФ, которые "до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей".

— Напомним, Великобритания отказалась от официальных предложений российской стороны о сотрудничестве, включая запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи в рамках возбуждённого уголовного дела, не предоставила консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, — говорится в сообщении посольства.

Как писал ранее Лайф, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон никогда не предоставит доказательств причастности России к инциденту в Солсбери.