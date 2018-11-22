В российских офисах Bridgestone прошли обыски

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В российских офисах Bridgestone прошли обыски

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Фото: © Flickr/ Vinod Sankar

Также возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере.

В российских офисах японского производителя шин Bridgestone прошли обыски в связи с неуплатой налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.

— В офисах компании в Москве, Петербурге и Ульяновске проведены обыски, — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по статье о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Его подробности не сообщаются.

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