В российских офисах Bridgestone прошли обыски

Также возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере.

В российских офисах японского производителя шин Bridgestone прошли обыски в связи с неуплатой налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.

— В офисах компании в Москве, Петербурге и Ульяновске проведены обыски, — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по статье о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Его подробности не сообщаются.