Не дают забрать тело. Россиянке в ОАЭ выставили счёт в 15 млн за умершую мать

Когда женщине стало плохо, то почти все местные клиники отказались от неё и только один из самых дорогих госпиталей согласился помочь.

Россиянке Анастасии Поповой выставили счёт в одной из клиник Дубая на 15 миллионов рублей за умершую мать. Без этой суммы девушка не сможет покинуть страну и вывезти тело погибшей. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

— Госпиталь сказал представителю Консульства РФ, что уверен в моей платежеспособности и что вопрос со счётом будет закрыт. Но о размере скидки они готовы говорить только после того, как будет оплачена хотя бы часть этой суммы, — рассказала Попова.

Она также сообщила, что муж привёз из Тамбова 100 тысяч рублей, а страховая компания, где был куплен полис, не выходит на связь с россиянкой.

Прекрасный отдых Анастасии с её мамой — Натальей Михайловной и двумя дочками был омрачён 29 октября. Тогда 57-летняя женщина сделала шаг к бассейну и внезапно потеряла сознание. Дочери она успела лишь сказать, что ей плохо. Приехавшие врачи диагностировали разрыв аорты.

Местные клиники отказывались принимать больную, говоря о том, что она, возможно, безнадёжна. Помочь согласились только в одном из самых дорогих госпиталей Дубая, правда, и там оптимистический прогноз был очень осторожным.

— С менеджерами клиники я общалась на английском, подписывала документы, смысл многих которых могла не до конца понимать, давала разрешение на ввод лекарственных препаратов, — продолжила Попова.

При этом она отметила, что прекрасно понимала, что лечение будет стоить около трёх миллионов рублей. 8 ноября муж Анастасии забрал дочек домой.

Анастасия утверждает, что в последние дни её маме стало легче, её вывели из комы и она пыталась что-то сказать. Однако в скором времени у больной вновь начало путаться сознание и посинела кожа. В итоге она умерла.

Сам госпиталь, со слов Поповой, выглядел, как в голливудских фильмах. Сразу после смерти мамы Анастасии выставили счёт на сумму 15 миллионов рублей. При этом дорого стоило не только хирургическое вмешательство, но и само прибывание в госпитале. В день выходила сумма порядка 600 тысяч рублей.

Такой суммы у женщины не было, а страховая компания просто не отвечала на её звонки. Сейчас, в соответствии с местными законами, она не может покинуть страну. В противном случае на неё заведут уголовное дело.

Добавим, что Анастасии посоветовали подать личное прошение эмиру Дубаи. Не исключено, что, увидев такую любовь к матери, он решит помочь россиянке.

— В любом случае тело моей мамы здесь, оно всё ещё не похоронено, я не вернусь домой без неё, — подытожила женщина.

Ранее Лайф рассказывал историю пятилетнего мальчика Богдана, который проходил лечение в одной из южнокорейских клиник. Врачи боролись за его жизнь с февраля, однако в сентябре он скончался. Родителям не отдали тело ребёнка и не собираются это делать, пока они не оплатят счёт в $87 тысяч.