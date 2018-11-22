Не дают забрать тело. Россиянке в ОАЭ выставили счёт в 15 млн за умершую мать

Россиянке Анастасии Поповой выставили счёт в одной из клиник Дубая на 15 миллионов рублей за умершую мать. Без этой суммы девушка не сможет покинуть страну и вывезти тело погибшей. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
— Госпиталь сказал представителю Консульства РФ, что уверен в моей платежеспособности и что вопрос со счётом будет закрыт. Но о размере скидки они готовы говорить только после того, как будет оплачена хотя бы часть этой суммы, — рассказала Попова.
Она также сообщила, что муж привёз из Тамбова 100 тысяч рублей, а страховая компания, где был куплен полис, не выходит на связь с россиянкой.
Прекрасный отдых Анастасии с её мамой — Натальей Михайловной и двумя дочками был омрачён 29 октября. Тогда 57-летняя женщина сделала шаг к бассейну и внезапно потеряла сознание. Дочери она успела лишь сказать, что ей плохо. Приехавшие врачи диагностировали разрыв аорты.
Местные клиники отказывались принимать больную, говоря о том, что она, возможно, безнадёжна. Помочь согласились только в одном из самых дорогих госпиталей Дубая, правда, и там оптимистический прогноз был очень осторожным.
— С менеджерами клиники я общалась на английском, подписывала документы, смысл многих которых могла не до конца понимать, давала разрешение на ввод лекарственных препаратов, — продолжила Попова.
При этом она отметила, что прекрасно понимала, что лечение будет стоить около трёх миллионов рублей. 8 ноября муж Анастасии забрал дочек домой.
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Друзья, нужна ваша помощь. Мы старались справиться сами, но беда оказалась выше наших сил. Нужна финансовая и административная помощь. Прошу максимальный репост и рассылку этой публикации в СМИ(паблики). Сейчас я нахожусь в Дубае(ОАЭ), где спонтанно умерла моя мама В конце октября я, мама и двое моих малышек прилетели на отдых в Дубай. 29 октября у мамы произошел разрыв аневризмы аорты. Это ужасно! Скорая помощь, экстренная сложная операция, кома, отказ почек, аппарат по искусственному обеспечению жизнедеятельности... Врачи старались. Была надежда. Мы боролись 20 дней. НО организм сегодня ночью не выдержал Медицина в ОАЭ невероятно дорогая! Перед госпитализацией мамы в больнице у меня забрали паспорт до оплаты их услуг За 20 дней в больнице с операцией и всеми процедурами мне выставили счёт на оплату на 783 000 дирхам(14 000 000 руб) И плюс к этой цифре еще прибавится бальзамирование и репатриация тела мамы в Россию. Мы с мужем смогли насобирать 2млн рублей. Страховка перекрывает тоже около 2млн рублей. Остальная сумма просто непосильна Я реву Консул в России в ОАЭ пытается помочь снизить стоимость счёта, уговаривая руководство больницы на скидку. Фонд РПЦ в ОАЭ в ответ на нашу просьбу просто молчит. Я не знаю что делать Если у вас есть знакомые «сильные мира сего», связи со СМИ, то вышлите им эти мои взывания о помощи. Если можете хоть чем-то помочь финансово, то я бескрайне вам благодарна. Номер моей карты: 4377 7237 4290 4653 банк Тинькофф Попова Анастасия Сергеевна
Анастасия утверждает, что в последние дни её маме стало легче, её вывели из комы и она пыталась что-то сказать. Однако в скором времени у больной вновь начало путаться сознание и посинела кожа. В итоге она умерла.
Сам госпиталь, со слов Поповой, выглядел, как в голливудских фильмах. Сразу после смерти мамы Анастасии выставили счёт на сумму 15 миллионов рублей. При этом дорого стоило не только хирургическое вмешательство, но и само прибывание в госпитале. В день выходила сумма порядка 600 тысяч рублей.
Такой суммы у женщины не было, а страховая компания просто не отвечала на её звонки. Сейчас, в соответствии с местными законами, она не может покинуть страну. В противном случае на неё заведут уголовное дело.
Добавим, что Анастасии посоветовали подать личное прошение эмиру Дубаи. Не исключено, что, увидев такую любовь к матери, он решит помочь россиянке.
— В любом случае тело моей мамы здесь, оно всё ещё не похоронено, я не вернусь домой без неё, — подытожила женщина.
Ранее Лайф рассказывал историю пятилетнего мальчика Богдана, который проходил лечение в одной из южнокорейских клиник. Врачи боролись за его жизнь с февраля, однако в сентябре он скончался. Родителям не отдали тело ребёнка и не собираются это делать, пока они не оплатят счёт в $87 тысяч.
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