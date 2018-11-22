На Украине назначили 9-го за последние 10 лет министра финансов

Министром финансов Украины назначена Оксана Маркарова, пишет УНН. Сообщается, что её кандидатуру поддержало 242 депутата Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Маркарова занимала должность заместителя министра финансов страны. После отставки предыдущего министра Александра Данилюка стала исполняющим обязанности главы ведомства.

Как ранее писал Лайф, Рада отправила Данилюка в отставку по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Глава правительства тогда заявил, что министр финансов "спровоцировал конфликт, несовместимый с дальнейшим пребыванием на данном посту".

Как выяснилось, глава Министерства финансов пожаловался послам "Большой семёрки" на намерение Гройсмана назначить лояльного себе чиновника на пост заместителя главы ведомства.

Напомним, за последние пять лет Министерство финансов также возглавляли Юрий Колобов, Александр Шлапак и Наталия Яресько.