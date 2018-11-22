СК: Погибшие при пожаре в Волгограде дети были оставлены родителями дома одни

В арендованном доме жила семья из шести человек, в том числе двое мальчиков 2015 и 2014 годов рождения.

Двое детей, которые погибли при пожаре в одном из частных домов Волгограда, остались дома одни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в арендованном доме жила семья из шести человек, в том числе двое мальчиков 2015 и 2014 годов рождения. Вечером их родители отлучились в магазин, а когда вернулись, жилище было охвачено пламенем.

— Как выяснилось, в момент возгорания дома дети находились одни, — говорится в сообщении.

По факту гибели детей начата проверка.