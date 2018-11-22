Верховный суд признал законным снос пятиэтажек в Кунцеве

Судьи отклонили жалобу жильцов, которые не хотят, чтобы их переселяли в новую многоэтажку.

Верховный суд подтвердил законность строительства 26-этажного дома в рамках проекта перепланировки двух кварталов в районе Кунцево, на западе Москвы. Об этом сообщил во время заседания судья Валентин Александров.

— Судебная коллегия по административным делам определила: решение Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — заявил он.

Таким образом, запланированный в рамках проекта снос 37 пяти- и трёхэтажных домов и переселение их жильцов остаются в силе.

Ранее 42 жителя Кунцева обратились с исками в суд, пытаясь отбиться от отмены сноса кирпичных малоэтажных домов, построенных в 50-х и 60-х годах. Они заявили, что здания не являются изношенными или аварийными.