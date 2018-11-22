Саркози во время визита в Москву признался в дружеских чувствах к Путину

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в Москву и признался в дружеских чувствах к российскому лидеру Владимиру Путину.

— Я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия, — цитирует РИА "Новости" Саркози.

Кроме того, экс-президент Франции подчеркнул, что "Россия знает своё место на международной арене", а также "свою судьбу".

Отмечается, что на предновогоднем приёме Российского фонда прямых инвестиций речь Саркози слушали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.